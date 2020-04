POLICIAIS DO RAIO EM AÇÃO!

No final da tarde de ontem (09/04), Policiais Militares do Grupamento RAIO, em patrulhamento pela rua Padre Osvaldo Chaves, visualizou dois homens em atitude suspeita, transitando em uma motocicleta. Ao realizar a abordagem policial, foi localizado um Revólver Calibre 38 com cinco munições intactas.





Francisco Guilherme Gomes Fernandes, 20 anos e Francisco Marcílio Silva de Lima, 29 anos, foram presos e conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190