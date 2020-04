SOBRAL: PMs DO RAIO APREENDEM DROGAS E ARMA DE FOGO NO BAIRRO PARAÍSO DAS FLORES

No início da tarde de ontem (09/04), a Equipe da Viatura RAIO 070 e patrulhamento pelo bairro Paraíso das Flores, observou uma movimentação suspeita em uma residência.





Ao chegar no local, alguns indivíduos tentaram se evadir, não obtendo êxito. No domicílio, os militares localizaram uma bicicleta que havia sido tomada de assalto na madrugada, como também um Revólver Calibre 22, com sete munições intactas, além de maconha, dinheiro em espécie, celulares, balanças e material para embalar a droga.





Os acusados foram identificados como Leonardo de Sousa do Espiríto Santo, 25 anos, Carlos Eduardo Cruz Pinto, 25 anos, Almir Patrick de Freitas Rodrigues, 19 anos, José Antônio Cláudio Matheus dos Santos Lino, 19 anos e José Walisson Pereira dos Santos, 20 anos, todos presos, após procedimento na Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190