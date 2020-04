PRF apreende três carretas com cerca de 87 toneladas de madeira ilegal no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento de madeira ilegal transportado em três carretas, na tarde da última sexta-feira (24), em Tianguá (CE). A carga ficou à disposição do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).





No fim da tarde de sexta, por volta das 17h00, agentes da PRF em retorno à unidade operacional de Tianguá, abordaram três carretas supostamente carregadas com madeira de reflorestamento advinda do Pará, na CE-187. Ao analisarem a situação da documentação do material transportado, os policiais identificaram, no entanto, que a carga estava sendo transportada com documentação falsificada.





Ao todo, eram levados 121 m³ de madeira, cerca de 87 toneladas, nos três caminhões. Os motoristas foram detidos pelos crimes de transporte ilegal de madeira e uso de documento falso.





Os detidos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Tianguá e a madeira ficou à disposição do IBAMA.

Fonte: Agência PRF