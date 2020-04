MP DE SOBRAL RECOMENDA AO PREFEITO E AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA MEDIDAS CONTRA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS

O Ministério Público do Ceará, na pessoa do Excelentíssimo Promotor de Justiça, Carlos Augusto Tomaz Vasconcelos, recomenda ao Prefeito de Sobral, aos representantes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e Autarquia Municipal de Trânsito de Sobral, que adotem as providências necessárias para evitar, em todo território municipal, a realização de eventos que possam gerar aglomeração de pessoas, durante o período em que vigorar a situação emergencial de calamidade pública da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).