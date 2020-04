A 5ª Promotoria de Justiça de Sobral, recomenda ao Prefeito Ivo Gomes, ao Secretário de Segurança e Cidadania do município, ao Comando do 3 º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Ceará e aos Delegados de Polícia Civil de Sobral, que adotem todas as medidas necessárias para impedir que carreatas, passeatas e "buzinaços" aconteçam em Sobral.