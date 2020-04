ROBERTO CARLOS FARÁ LIVE SHOW NO DIA DO SEU ANIVERSÁRIO

Roberto Carlos fará live show neste domingo, 19, no dia do seu aniversário de 79 anos. A assessoria de imprensa do cantor confirmou a informação nesta quarta-feira, 15. O horário da transmissão será divulgado em breve. O rei vai fazer transmissão cantando músicas do seu repertório durante 45 minutos. “Atendendo a milhões de pedidos, Roberto fará a live no domingo, 19, dia do aniversário dele. Estamos acertando os últimos detalhes”, disse o empresário do artista, Dody Sirena, em entrevista ao site Glamurama.





Via O Povo

(Foto: Reprodução)