Sikêra Jr testa positivo para Covid após passar mal ao vivo

O apresentador Sikêra Jr, do programa Alerta Nacional, da RedeTV!, testou positivo para o novo coronavírus. O jornalista está afastado da emissora desde o último dia 22, quando passou mal ao vivo e foi substituído às pressas.





A assessoria de imprensa do apresentador não se pronunciou oficialmente sobre o estado de saúde de Sikêra. No entanto, a filha do âncora, Larissa Siqueira, desmentiu boatos de que o pai estaria internado e lutando contra a vida.





– Negar que meu pai está no hospital não é negar que ele está doente. Ele está doente, sim. Ele está se cuidando, está se tratando e está se recuperando em casa. A fantasia, a mentira, as notícias falsas são que ele está no hospital, que ele está internado, que ele está em estado crítico, que ele está na UTI. Isso é mentira! Ele não está, ele está em casa, ele está se cuidando em casa – disse a jovem.





Há a expectativa que Sikêra Jr entre no ar durante o Alerta Nacional desta quarta-feira (28), que está sob o comando temporário de Mayara Rocha.





– E ó, quem está cobrando um posicionamento dele, assiste ao programa hoje, tá? Assiste ao programa hoje que acho que vocês vão ter o que vocês querem. Eu só estou aqui para desmentir as coisas que não são verdade. Ele não está no hospital – escreveu Larissa. (Pleno News)