Solto por "risco de coronavírus", líder do PCC no Paraná rompe tornozeleira e foge

O líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Estado do Paraná, Valacir de Ale ncar, rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu da prisão domiciliar, destaca o Jornal de Brasília.





Conforme noticiamos, Valacir, que é apontado como um dos líderes do PCC na região, havia sido beneficiado com o cumprimento da pena em casa por conta da pandemia do novo coronavírus.





O benefício foi dado na última terça-feira (21), e o narcotraficante aproveitou para fugir logo em seguida.