TIANGUÁ: HOMEM É ENCONTRADO MORTO COM LESÕES NA CABEÇA NA BR 222

O corpo de um homem de aproximadamente 50 anos foi encontrado por populares na manhã deste domingo (26) na descida da Serra de Tianguá. O cadáver estava em uma pequena trilha no meio do mato, bem próximo às margens do Km 299 da BR 222. O corpo apresentava várias lesões na região da cabeça e até o momento não foi identificado. Equipes da PRF e Polícia Militar estiveram no local até a chegada da Perícia Forense que fez a remoção do cadáver ao IML de Sobral para exames de necropsia.





