Violência no fim de semana prolongado da Semana Santa deixa 36 pessoas assassinadas no Ceará

Trinta e seis pessoas foram assassinadas no Ceará durante o fim de semana prolongado por conta do feriado da Semana Santa. No período de 96 horas foram registrados 21 homicídios na Grande Fortaleza e mais 15 no interior cearense. Entre as 36 vítimas da violência armada, estão três mulheres e três adolescentes. Quatro pessoas foram mortas por intervenção policial em dois municípios interioranos (Morada Nova e Santana do Acaraú).





Em Fortaleza, no intervalo entre a noite de quinta-feira (9) e o começo da madrugada desta segunda (13), 10 pessoas foram vítimas de homicídios e latrocínios (roubos seguidos de morte) nos seguintes bairros: Barra do Ceará (3 mortos), Pirambu (3), Ancuri, Barroso, Álvaro Weyne e Praia de Iracema.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 11 assassinatos do feriadão ocorreram em Caucaia (4 mortos), Maranguape (2 casos), Maracanaú (2 casos), Paraipaba, Cascavel e Eusébio.





No Interior Norte, as autoridades policiais registraram seis assassinatos nos seguintes Municípios: Sobral (2 mortos), Itarema, Pentecoste, Santana do Acaraú, e Cruz.





Já na região do Interior Sul, foram registrados nove homicídios em: Morada Nova (3), Crato (2), Jaguaruana, Jaguaribara, Limoeiro do Norte e Brejo Santo.





Casos múltiplos





Durante o feriadão foram registrados também três episódios de homicídios múltiplos, isto é, crimes de morte com mais de uma vítima. Veja os casos:





1 – Na tarde da última quinta-feira (9), mãe e filho foram mortos, a tiros, na zona Oeste de Fortaleza. O duplo homicídio aconteceu na Rua Chico Xavier, na comunidade das Goiabeiras, na Barra do Ceará. Os mortos foram identificados como, Cristiana Maria Barbosa de Andrade, 42 anos, dona de casa; e seu filho, José Crislano Andrade de Sousa, 21. Uma terceira pessoa ficou ferida a tiros e foi encaminhada à UPA do Pirambu.





2 – Na noite da Sexta-Feira Santa (10), um casal que trafegava em uma motocicleta, foi perseguido pelas ruas do bairro Pirambu, na zona Oeste de Fortaleza, e morto, a tiros, ao ser abordado pelos criminosos na Rua Marcílio Dias. Foram identificados como: Pedro Henrique da Silva Martins, 19 anos; e sua namorada, a jovem Karoline da Silva Martins, 24.





3 - Um confronto entre policiais militares e criminosos, na localidade de Sítio Pedra da Mesa, no Distrito de Uiraponga, na zona rural do Município de Morada Nova (a 163Km de Fortaleza), na noite do último sábado (11), terminou na morte de três suspeitos de crimes. Os mortos foram identificados como: José Rômulo Duarte, 21 anos; João Paulo do Nascimento, 18; e Weverson Wenello Patrício Duarte, 27. Com eles, a PM encontrou três armas de fogo roubadas (revólveres de calibre 38), além de munição e drogas.





(Blog Fernando Ribeiro)