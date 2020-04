Witzel prorroga isolamento no Rio de Janeiro até 11 de maio

Decreto institui que apenas serviços essenciais do comércio devem seguir funcionando.

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prorrogou as medidas de isolamento no estado do Rio até o próximo dia 11 de maio. A decisão do chefe do Executivo estadual foi publicada em decreto no Diário Oficial do Estado na edição desta quinta-feira (30).





Segundo o governo, seguem fechadas as escolas públicas e privadas, creches e instituições de ensino superior e, ainda, suspensas as realizações de eventos esportivos, culturais, shows, feiras científicas, entre outros, em local aberto ou fechado.





Além disso, o decreto também mantém a suspensão do funcionamento de cinemas, teatros e afins. Academias, centros de lazer e esportivos e shoppings também devem permanecer fechados. A recomendação para que a população fluminense não frequente praias, lagoas, rios e piscinas públicas e clubes também segue valendo.





Os locais com abertura permitida são apenas aqueles considerados essenciais como supermercados, açougues, padarias, lanchonetes, hortifrutis, farmácias e lojas de conveniência.





– Em caso de descumprimento das medidas previstas, as autoridades competentes deverão apurar as eventuais práticas de infrações administrativas e crimes previstos. Os demais tipos de comércio terão que realizar atendimento em domicílio – finaliza o governo, em nota. (Pleno News)