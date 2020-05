ACHADO DE CADÁVER É REGISTRADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO, EM SOBRAL

Um homem de 31 anos, identificado por José Antonio, foi encontrado morto no início da noite desta terça-feira (05), no Distrito de São José do Torto. Segundo informações, a vítima tinha problemas de abstinência do alcoolismo e estava desaparecido há dois dias, um trabalhador rural por nome Marco Braz informou que caminhava pela região, quando se deparando com um corpo e ao verificar de quem se travava, reconheceu como sendo do rapaz que estava desaparecido. A perícia forense foi acionada para o local onde será feito os procedimentos legais.





Com informações de Olivando Alves