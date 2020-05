Consultas ao 1º lote de restituição do Imposto de Renda começam nesta sexta-feira (22)

A Receita Federal informou que abrirá nesta sexta-feira (22), a partir das 9h, as consultas ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física 2020, relativo a 2019.



As consultas poderão ser feitas:

– na página da Receita na internet;

– pelo telefone 146;

– no aplicativo da Receita para tablets e smartphones.



No primeiro lote, a restituição será paga em 29 de maio a 901.077 contribuintes, e somará R$ 2 bilhões, segundo a Receita. Neste ano, o pagamento da restituição será feito sempre no último dia útil do mês (nos anos anteriores era feito no dia 15).



Como em anos anteriores, o primeiro lote do IR contemplará contribuintes com prioridade legal:

– idosos acima de 80 anos (133.171);

– contribuintes entre 60 e 79 anos (710.275);

– contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave (57.631).



Neste ano, o primeiro lote do IR será pago antes mesmo do fim do prazo de entrega do Imposto de Renda, estendido para 30 de junho em razão da pandemia do novo coronavírus.



Esta é a primeira vez que as restituições começam a ser pagas ainda durante o prazo de transmissão das declarações.

