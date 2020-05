Enfermeiro choca web ao mostrar corpo após a Covid

Um enfermeiro que se curou da Covid-19 impressionou as redes sociais ao mostrar uma foto comparando seu corpo antes e após a doença. Em seu Instagram, Mike Schutz, que pratica musculação, aparece 22 quilos mais magro.



– Eu queria mostrar a todos o quanto a sedação por seis semanas em um ventilador ou intubação pode ser – escreveu Mike.



Ele revelou que teve as complicações mais severas da doença, sobretudo na parte pulmonar.



– Entre outras coisas, a Covid-19 reduziu minha capacidade pulmonar. Além disso, durante oito semanas, estive longe da família e dos amigos. Fico mais forte a cada dia e trabalho para aumentar minha capacidade pulmonar. Porém, para voltar ao que um dia eu já fui, talvez precise fazer muito exercício – declarou.



O enfermeiro conta ainda que chegou ao ponto de não conseguir segurar o próprio telefone e fez um alerta.



– Eu não conseguia segurar o meu celular; era tão pesado. Não sabia digitar, porque minhas mãos tremiam muito. Eu queria mostrar que isso pode acontecer com qualquer um. Não importa se você é jovem ou velho, tem condições pré-existentes ou não. Isso pode afetá-lo – afirmou.

(Pleno News)