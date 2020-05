Curso de Odontologia do UNINTA participará da I JOACO, I jornada online da Academia Cearense de Odontologia

Dando continuidade à produção acadêmica utilizando as novas tecnologias de comunicação, o coordenador da graduação em Odontologia do Centro Universitário Inta – UNINTA, Prof. Me. Arry Rocha de Oliveira Júnior, representará o curso no I JOACO - Jornada Online da Academia Cearense de Odontologia. O evento ocorrerá no formato virtual, de 25 a 30 de maio, com o objetivo de agregar temas relevantes e linkados com o atual problema do Covid-19, que possam contribuir para a formação do cirurgião-dentista nesse novo cenário mundial.



A jornada será realizada em formato virtual, através da plataforma Zoom e posteriormente disponibilizada em outras mídias digitais para maior alcance. O evento se propõe a excelência científica através da participação de grandes profissionais, trazendo todos os coordenadores de faculdades de odontologia do Ceará.



Para o primeiro dia, o evento programou um fórum com a temática: “Desafios do ensino odontológico no período pós Covid-19”, do qual participarão representantes e coordenadores de instituições cearenses de ensino da odontologia. O debate será mediado pelo Dr. Perboyre Castelo, Presidente Da Academia Cearense de Odontologia, e pelo Dr. Alexandre Nogueira, no período de 14:30 às 17 horas.



O Coordenador do curso de Odontologia, Prof. Me. Arry Rocha, manifesta: "Será uma honra participar desse grande evento histórico da odontologia cearense, pois será o primeiro evento online que reunirá os coordenadores de todos os cursos de graduação em odontologia do Estado do Ceará. Representarei o Curso de Odontologia do UNINTA para contribuir com meus pares, para a nossa sociedade, neste difícil momento".