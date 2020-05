Corpo de um homem é encontrado as margens do rio em Santana do Acaraú

O corpo de um homem foi encontrado por populares na manhã desta quinta-feira (28) às margens do rio Acaraú, nas proximidades da comunidade de Massapezinho, zona rural do município de Santana do Acaraú. Segundo moradores do conjunto habitacional Veneza, trata-se do corpo de Raimundo Nonato do Nascimento, 54 anos, conhecido por “Negão Veneza”, ainda segundo vizinhos, Raimundo saiu de casa no domingo (24) e não voltou mais. A vítima morava com outros irmãos e todos gostam de ingerir bebida alcoólica, há suspeitas de que ele tenha morrido por afogamento.

O corpo foi recolhido no início da tarde pela Perícia Forense e encaminhado ao IML de Sobral.

(Tribuna dos Vales)