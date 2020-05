Internauta denúncia que estão cobrando "pedágio" no bairro Padre Palhano.

Veja à íntegra da denúncia:

"Bom dia! Sem me identificar gostaria de fazer uma denúncia. Pessoas que moram no bairro Padre Palhano nessas ruas as margens da BR estão cobrando pedágio para que as pessoas possam entrar no bairro, pois não tem nenhum guarda municipal fiscalizando."