DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Veja à íntegra da denúncia:

"Bom dia! Gostaria de solicitar a colaboração deste renomado meio de comunicação, para denunciar o descaso, a incoerência, a hipocrisia do prefeito municipal de Sobral para com uma das instituições mais aguerridas, comprometidas e envolvidas para o bem servir a população sobralense. Me refiro a Guarda Civil de Sobral. Meu marido é agente desta instituição, está todos os dias, na linha de frente, diante de aglomerações em plena época de pandemia. Aí vem o prefeito contrariando suas próprias palavras e adia o salário com a justificativa de que está preocupado com aglomerações. Tenha Santa paciência prefeito e mais coerência."