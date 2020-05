DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Veja à íntegra da denúncia:

"Olá boa tarde!









Poderia postar a safadeza que estão fazendo com a povo sobralense que tanto confiaram no Prefeito e olhai o que ele está fazendo mandando tirar todos os aparelhos de ginástica das praça de Sobral, pra depois ganhar mais dinheiro, ganha dinheiro pra tirar e pra colocar isso é uma falta de respeito com o povo sobralense. Teve medidas mas sérias e os caso de corona vírus só aumento então deveria tudo voltar ao normal e já que querem acabar com essa isolamento deveria sustentar todo o povo"