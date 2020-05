Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"A administração pública de Sobral está ficando louca com a pandemia da Covid 19 e está sobrando para os coitados dos feirantes que estão sendo expulsos do mercado público e obrigados a irem para locais desproporcionais, como bairro Santa Casa ou o trevo da entrada da cidade. Será que o prefeito está pensando que quem está contaminando o povo de Sobral é são os feirantes ou eles estão tentando fazer o que já fizeram uma vez e não deu certo, que foi construir o mercado público no bairro do Junco e voltaram para a Diogo Gomes de novo, mas só tem este restinho de ano para eles administrarem, graças a Deus

Só quem sofrem com os erros deles é a classe mais pobres e humilde que não sabem escolher um bom representante na hora de votarem."