DENÚNCIA: PREFEITURA DE SOBRAL IRÁ REDUZIR SALÁRIOS DOS PROFESSORES EM ATÉ 50%

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando que a Prefeitura de Sobral irá reduzir em até 50% os salários dos professores.

Veja a íntegra da denúncia:

"Diretores das escolas municipais de Sobral realizaram nas datas de ontem e hoje, reuniões com os professores para informar que todos terão 50% do seu salario cortado. E que já na folha de maio receberiam com corte, ou seja, emitirá um decreto revogando a ampliação de carga horária retroativo ao mês de maio, ou seja, foi de graça metade do trabalho até o dia de hoje, pois a PMS não vai pagar. E avisaram 1 semana antes de pagar nosso salário. Isso é desumano. Que corte, mas para na próxima folha, pra dar tempo a gente se organizar."