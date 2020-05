DENÚNCIA: SAAE DE SOBRAL COBRA R$ 11,20 PARA AVISAR QUE O CLIENTE TEM DÉBITO

Lamentável! O Saae de Sobral (órgão da Prefeitura) não dá trégua e cobra até para avisar o cliente que existe débito.

Internauta envia uma reclamação ao Blog Sobral 24 horas, denunciando cobrança abusiva na conta de água, ou seja, cobrança de aviso de débito no valor de R$ 11,20.

Veja a denúncia na íntegra:

"Por acreditar na imparcialidade deste blog e considerar o mesmo o nosso principal canal de imprensa para denunciarmos irregularidades, Eu, Antonio Marcos venho por meio desta, prestar minha insatisfação referente a mais esta cobrança abusiva do SAAE, pois apesar de não atender telefones não posso reclamar no escritório por causa do decreto. Se trata de uma cobrança de um pouco mais de 11 reais de taxa só para avisar o cliente de que existe uma conta em atraso. Se esta taxa esta prevista em lei, nunca fomos informado e que a empresa se pronuncie. Segue fotos da conta e por fim. Fica meu obrigado."