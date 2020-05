Enfermagem do UNINTA promove I Exposição on-line de Metodologias sobre Doenças Infecciosas para abordar COVID-19

Aproximando seus alunos das tecnologias interativas, o curso de Enfermagem do Centro Universitário Inta - UNINTA produzirá um evento avaliativo virtual que abordará doenças infecciosas, principalmente o COVID-19. A proposta é voltada para alunos das disciplinas de Microbiologia, Imunologia e Saúde da Mulher do curso, e incluirá a produção de vídeos educativos pelos acadêmicos, sobre a atual pandemia.





A convocação divide-se em duas etapas: a primeira, com a confecção de breves vídeos educativos de até três minutos sobre o coronavírus. Essas produções serão submetidas à Plataforma Even para certificação. Já a segunda etapa contará com apresentação de metodologias ativas relacionadas a infecções por microrganismos.





O evento é organizado pelo curso e produzido pela professora Me. Quiriane M. Almeida. O material será exposto on-line e divulgado nas mídias digitais do Centro Universitário Inta - UNINTA, contando com avaliações e distinções dos docentes e especialistas do UNINTA. As inscrições já estão abertas e o prazo final para apresentação dos trabalhos é até 18 de junho.









SERVIÇO





Evento: I Exposição on-line de Metodologias sobre Doenças Infecciosas

Curso: Enfermagem

Organização: Profa. Me. Quiriane M. Almeida.

Data: 05/05/2020 a 18/06/2020.