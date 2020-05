Suposta queda de OVNI em Magé é destaque nas redes sociais; vídeo

Cresce o número de pessoas acreditando na possibilidade de o planeta esteja recebendo visitas extraterrestres.





Um vídeo que circula nas redes sociais do Brasil mostra um suposto OVNI, que teria caído na cidade de Magé, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (12).





O caso virou meme e chegou ao topo dos assuntos mais comentados do Twitter — onde ainda permanece na manhã desta quarta-feira (13).





Em imagens filmadas da Ilha do Governador, é possível ver luzes brilhando no céu, com diversas pessoas as acompanhando e reagindo ao que viam.





“Que é isso, cara. Estou na Ilha do Governador e tem no horizonte lá uma luz, que fica parada, está parada a mais de dez minutos. E no céu um montão de luzes, luzes piscam, diminuem, aumentam e ficam se deslocando… Como se viesse lá do outro lado. Tem um vermelho, agora”, diz o narrador de um dos vídeos.





Confira abaixo:

(Renovamídia)