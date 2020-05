SOBRAL TERÁ ISOLAMENTO RÍGIDO A PARTIR DE SEGUNDA (1)

Prorrogação do decreto mantém isolamento rígido em Fortaleza e medidas gerais de isolamento no restante do Estado por mais 7 dias a partir do dia 1º de junho.





Mais sete municípios cearenses entrarão no regime de isolamento rígido a partir da próxima segunda-feira (1). Segundo o governador Camilo Santana, que anunciou a renovação do decreto de isolamento, Caucaia, Maracanaú, Itapipoca, Itarema, Acaraú, Sobral, e Camocim terão o novo regime por pelo menos uma semana.





Em Fortaleza, o modelo rígido continuará valendo por mais 7 dias. Já nos outros municípios do Estado, continuará valendo as medidas gerais de isolamento.





A informação foi confirmada durante transmissão ao vivo nas redes sociais.





"Agora a noite, será publicado um novo decreto pelo Estado onde estabelecemos a renovação do isolamento social em todo o Ceará, medida que tem feito com o poder público possa ampliar a rede de saúde pública durante a pandemia do novo coronavírus", disse o governador.





Durante a live, Camilo reforçou a importância das medidas de isolamento para reduzir a taxa de propagação do novo coronavírus no Ceará.





Ele também destacou que na próxima segunda a fase de transição do plano de retomada terá início, com algumas empresas voltando às atividades de forma parcial.





"Listamos também neste decreto a volta de algumas atividades econômicas, como algumas cadeias da indústria, da construção civil e da saúde, que servirão como base para avaliarmos o retorno da economia", afirmou.





O governador, contudo, ressaltou que o avanço do plano de retomada dependerá da melhora dos índices de internações, contaminações e óbitos pela covid-19.





Capital





Já o prefeito Roberto Cláudio, que também participou da transmissão, destacou que a situação de Fortaleza tem apresentado indícios de estabilização, ainda que "leve e discreta".





"Temos uma tendência leve e discreta de redução de óbitos. E uma menor demanda por atendimentos maiores, mas reforço a importância de ficarmos em casa", disse o prefeito.





(Diário do Nordeste)