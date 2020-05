EXTRAOFICIAL: CADEIA PÚBLICA DE SOBRAL IRÁ FECHAR

Nossa Equipe de reportagem recebeu uma informação extraoficial que, a Cadeia Pública de Sobral, conhecida como "Novim", irá fechar as portas.





Hoje, dia 12, foram transferidas 50 detentas para o presídio em Fortaleza.





Ressalta-se que, a Cadeia Pública recebe apenas mulheres.



A Equipe do Sobral 24 horas tentou contato com Mauro Albuquerque, Secretário de Administração Penitenciária do Ceará, mas sem êxito.





Mais detalhes a qualquer momento.