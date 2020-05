FAMÍLIA PEDE JUSTIÇA: Médico sobralense embriagado atropelou e matou cidadão em Currais Novos (RN)

Um médico cirurgião identificado por André Ponte Marques, 29 anos, natural de Sobral, dirigindo um veículo modelo Toyota Corolla, de cor cinza, embrigado, atropelou e matou o Senhor Manoel Valentim Pereira, 64 anos, que morava na cidade de Currais Novos/RN. O acidente aconteceu por volta das 04h30 da manhã do dia 25/04/2020 na BR226, próxima a fábrica da Coca Cola no perímetro urbano da cidade.





A vítima morreu no local do sinistro. O médico responsável pelo sinistro sofreu ferimentos leves e foi socorrido para o hospital onde dava plantão e em seguida conduzido para o hospital psiquiátrico João Machado, em Natal, ficando custodiado por 14 dias. Segundo informações, o inquérito policial que apurou o acidente fatal foi concluído em dez dias pelo delegado da delegacia de Currais Novos, o médico foi indiciado por homicídio culposo. Familiares da vítima estão revoltados pelo fato do responsável pelo sinistro está em liberdade.





Hoje (11), uma sobrinha e irmã do cidadão que perdeu a vida tragicamente no acidente procuraram a Repórter Olivando Alves para cobrar justiça.





Com informações da página no facebook/ Sobral na Mídia