FELIZ DIA DAS MÃES!

Amor de mãe não espera nada em troca. É um compromisso eterno de dar mais do que as forças permitem, um esforço que transcende a capacidade humana. É dedicar um tempo maior que a própria vida e nunca ficar triste com a sua, a mesma que deixa para trás.





Amor de mãe não se ensina em livros, mas sente-se, qual ligação instintiva, como se fosse história por contar. É um segredo guardado desde a fundação do mundo, que correu gerações sem nunca ser esquecida.





Ser grato será sempre atitude escassa, quando se recebe verdadeiro amor materno. E as palavras nunca poderão retribuir, a bênção que se sente de tal proximidade.





Mãe cria, mãe luta, mãe dá, e por tanto que faça, tudo é sem defeito. Entre lágrimas, suor e dificuldades, mesmo que ache que é pouco, virtuosa, ela não desiste. E no final, se poder escolher o prêmio, mãe não quer outro tesouro, a não ser seus filhos felizes.