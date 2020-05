General Heleno chama Ciro de ‘Canastrão’, ‘lixo humano’ e ‘débil mental’

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, criticou nesta terça-feira (26) o ex-governador e ex-ministro de Lula,Ciro Gomes (PDT). Em uma publicação no Twitter, Heleno chamou Ciro de “canastrão”, “lixo humano”, “débil mental” e o comparou com Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada contra o presidente Jair Bolsonaro.





“Ciro Gomes, que eu mal conheço e considero um canastrão, publicou um vídeo com uma série de ofensas a mim. Não vou responder, porque o considero um lixo humano, nem vou processá-lo, por ser um caso igual ao Adélio, inimputável por ser débil mental”, escreveu Augusto Heleno.