Grendene – Mais um passo no cuidado com as pessoas

Devido à prorrogação do Decreto Estadual do Ceará sobre isolamento social, a Grendene informa que as atividades de produção de calçados nas unidades de Crato, Fortaleza e Sobral permanecem suspensas até o dia 31 de maio.





O retorno às atividades passa a ser de 01 de junho de forma gradual, com horários reduzidos e turmas divididas em escalas.





A Grendene continua fazendo sua parte, acompanhando as orientações das autoridades bem como priorizando a saúde, segurança e manutenção dos empregos de seus colaboradores.