Medicina UNINTA 2020.2: Inscrições abertas para o Processo Seletivo

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa a abertura do Processo Seletivo 2020.2 para o curso de Medicina. São ofertadas 97 vagas e o ingresso será feito exclusivamente através da nota do ENEM. As inscrições, 100% online, já estão disponíveis em https://uninta.edu.br/site/medicina/ . O início das aulas está previsto para o mês de setembro.





Os candidatos poderão concorrer utilizando sua melhor nota do ENEM a partir da edição 2017, sem a necessidade de realizar uma nova prova ou mesmo se deslocar para Sobral na fase de inscrição.





O Processo Seletivo apresenta múltiplas oportunidades de ingresso, ocorrendo em 4 ciclos avaliativos independentes entre si, onde será considerada a média aritmética simples mais alta das notas de ENEM dos candidatos para a classificação, em cada ciclo. Os candidatos não aprovados em um ciclo podem concorrer novamente nos ciclos seguintes, tendo, no total, quatro chances de ingresso.





Ao se inscrever até o dia 31 de maio, o candidato automaticamente participará também dos próximos três ciclos.









Confira as datas para inscrição:





- 1º Ciclo Avaliativo (25 vagas) - até dia 31 de maio de 2020.





- 2º Ciclo Avaliativo (25 vagas) - até dia 28 de junho de 2020.





- 3º Ciclo Avaliativo (25 vagas) - até dia 26 de julho de 2020.





- 4º Ciclo Avaliativo (22 vagas) - até dia 26 de agosto de 2020.





O recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 800,00, deverá ser efetuado para validar a inscrição. O prazo final de pagamento, de acordo com cada ciclo, deve ser consultado no edital.





O resultado definitivo de cada ciclo será divulgado no site do UNINTA, de acordo com o cronograma:





- 1º Ciclo Avaliativo: resultado dia 12 de junho de 2020.





- 2º Ciclo Avaliativo: resultado dia 10 de julho de 2020.





- 3º Ciclo Avaliativo: resultado dia 07 de agosto de 2020.





- 4º Ciclo Avaliativo: resultado dia 04 de setembro de 2020.





Todas as informações referentes ao processo seletivo podem ser consultadas no edital, por exemplo, documentos para matrícula, a nota mínima exigida para inscrição, entre outras dúvidas.





Medicina UNINTA – Melhor nota de reconhecimento do Brasil





O Reconhecimento do Ministério da Educação, realizado em dezembro de 2018, avaliou o UNINTA com nota máxima em todas as dimensões, sem arredondamento. O feito, verificável no relatório do MEC (Protocolo 201714122. Código MEC 1515258. Código da avaliação: 140351.), classifica a instituição no topo dos cursos superiores de medicina do Brasil, não havendo curso no país com nota mais alta.