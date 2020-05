Moraes manda PF cumprir mandados em inquérito das fake news

Operação faz parte do inquérito do STF que investiga supostos ataques contra ministros do STF.

A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta quarta-feira (27), mandados de busca e apreensão no âmbito do controverso inquérito das fake news, que tramita junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).





Agentes da PF realizam 29 buscas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina.





Os mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação no STF, e miram nomes aliados do presidente da República, Jair Bolsonaro.





Entre os alvos de buscas estão:





-presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson;

-empresário Luciano Hang;

-deputado estadual Douglas Garcia (PSL);

-fundador do Terça Livre, Allan dos Santos;





As buscas com relação a Jefferson e Hang foram realizadas nas residências deles, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, respectivamente.





No caso de Garcia, as buscas foram realizadas no gabinete, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), onde computadores foram apreendidos.





As buscas sobre Allan dos Santos ocorreram na casa dele, em uma área nobre de Brasília. (Renovamidia)