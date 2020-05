NINGUÉM SEGURA NO ROUBO DE MOTOS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL!

Por volta das 11h00 desta quarta-feira, dia 20, mais uma motocicleta foi tomada de assalto em Sobral.

Cidadão transitava em sua moto pela CE 179, Rodovia que liga Sobral e Groaíras, quando nas proximidades da EMBRAPA, foi abordado por um indivíduo armado de revólver em uma motocicleta. O ladrão abandonou a moto que estava pilotando e roubou a moto da vítima, fugindo em rumo ignorado.





O veículo furtado foi uma Honda Fan de cor vermelha e placa POG-3964.





A Polícia foi acionada, mas o assaltante e a moto não foram localizados.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia. O sigilo das informações é garantido.





(Sobral 24 horas)