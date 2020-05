Onze motoristas de aplicativos foram mortos na Grande Fortaleza em apenas cinco meses de 2020

Onze motoristas de carros de aplicativos foram assassinados na Grande Fortaleza somente nos primeiros cinco meses de 2020. Os constantes assaltos seguidos de morte dos profissionais têm deixado a categoria em permanente estado de medo. Em apenas uma semana de maio, dois crimes de morte contra membros da classe já foram registrados na Capital.





A vítima mais recente da violência contra a categoria foi um homem de 38 anos de idade, identificado por Francisco. Ele foi morto a tiros na noite da última segunda-feira (11) ao parar o carro na Rua Professora Heloísa Ferreira Lima, que dá acesso à Avenida Doutor Silas Munguba, no bairro Serrinha, e ao Aeroporto Internacional Pinto Martins.





De acordo com testemunhas, a vítima foi atingida com vários tiros disparados por bandidos que estariam em uma motocicleta. Outra versão dá conta que os atiradores estariam em outro automóvel. Baleado, o motorista ainda conseguiu dirigir alguns metros, mas morreu na direção. A Polícia classificou o crime como suspeita de execução sumária, afastando, a princípio, a hipótese de um caso de latrocínio (roubo seguido de morte).





Mortes seguidas





No último dia 2, outro motorista de aplicativo foi também morto nas ruas de Fortaleza. Câmeras de residências localizadas na Avenida Jóquei Clube, no bairro Henrique Jorge, captaram as imagens do crime. O motorista foi baleado ainda dentro do carro e atirado fora do automóvel, que foi levado pelos assassinos e encontrado logo depois em um bairro próximo dali. O crime foi praticado por três homens, ainda não identificados.





Veja, a seguir, a lista completa dos motoristas de aplicativos mortos na Grande Fortaleza em 2020:





1 (19/01) – Maivison Victor Furtado Bentemuller, 35 (faca) – R. Adolfo Caminha/Moura Brasil





2 (22/01) – Adriano de Sousa Araújo, 32 (bala) – Distrito de Penedo/Maranguape





3 (22/03) – Marcelo do Monte Silva, 24 (bala) – R. São Francisco/B. Itambé 2/Caucaia





4 (24/03) – José Marcelo da Silva, 31 (bala) – Rua dos Profissionais/B. Araturi/Caucaia





5 (21/03) – Joaquim Lopes de Paula Júnior, 31 (bala) – Rua Maria Tomásia/B. Aldeota





6 (26/03) – Antônio César dos Santos Félix, 37 (bala) – Avenida F/B. José Walter





7 (03/04) – Antônio Márcio Teixeira Sousa Filho, 21 (bala) – BR-222/B. Tabapuá/Caucaia





8 (23/04) – William Lima de Sousa, 24 (bala) – Rua Abel Rocinha/B. Serrinha





9 (24/04) – Francisco Renan Oliveira Aguiar, 26 (bala) – Rua Paulo Lopes/B. Dom Lustosa





10 (02/05) – Marcelo dos Santos Brito, 38 (bala) – Av. Jóquei Clube/B. Henrique Jorge





11 (11/05) – Francisco A.C., 38 (bala) – R. Professora Heloísa Ferreira Lima/B. Serrinha.





(Fernando Ribeiro)