PANDEMIA DA BALA: DUPLO HOMICÍDIO É REGISTRADO EM VARJOTA

Por volta das 18h30 desta quinta-feira, dia 14, foi registrado um duplo homicídio a bala na avenida Presidente Castelo Branco, no Bairro do Acampamento, no município de Varjota.



As vítimas vítimas estavam sentadas em frente a uma residência, quando o casal foi alvejado por disparos de arma de fogo. O casal morreu no local.



Os autores estavam em uma motocicleta e fugiram em rumo ignorado.

O homem foi identificado Joaquim e a mulher foi identificada como Giselly.

A Polícia foi acionada e está realizando diligências na tentativa de prender os autores do crime.

A Perícia foi acionada para o local.

Mais detalhes em breve.



Com informações do portal Varjota em Destaque