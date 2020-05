Pandemia da bala: mais 14 pessoas foram assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas

Ao menos, 14 pessoas foram assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas, conforme os registros da Polícia Civil e da Perícia Forense do Estado. Somente na Grande Fortaleza foram praticados oito crimes de morte, sendo quatro na Capital e outras quatro nos Municípios de Chorozinho (duplo), Pacatuba e Caucaia. No Interior, seis homicídios ocorreram em Lavras da Mangabeira, Iguatu, Forquilha, Acaraú, Campos Sales e Ibicuitinga.





Dois homens foram mortos, a tiros, no começo da noite de ontem no Município de Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em um provável caso de latrocínio (roubo seguido de morte). O motorista de uma caminhonete de frete e seu ajudante teriam sido baleados e mortos ao reagir a um ataque de assaltantes. O motorista e dono do veículo, conhecido por “Francisco da F-4000”, e seu ajudante foram encontrados mortos dentro da caminhonete, com vários tiros.





Em Pacatuba, um jovem identificado somente por Yarlei, foi encontrado morto com vários ferimentos de tiros em um matagal no bairro São Luiz.





Também ontem, mais um crime de morte foi registrado na cidade de Caucaia.





Capital





Uma jovem identificada por Ana Livya Marinho foi assassinada, a tiros, na noite desta quinta-feira, no bairro Antônio Bezerra, na zona Oeste da Capital. O crime aconteceu na conhecida “Rua da Feira”, onde vários homicídios já foram registrados recentemente. Os assassinos fugiram e a Polícia investiga o caso.





No bairro Vicente Pinzón, na zona Leste da Capital, um entregador identificado apenas por Salomão foi morto a tiros, na noite de ontem, na Rua Professor Murilo da Silveira. Dias antes, ele havia postado nas redes sociais um vídeo pedindo desculpas após ter feito outra filmagem anterior dirigindo ofensas a policiais militares.





Um homem que seria morador de rua acabou morto após ser atingido por uma bala perdida durante um tiroteio ocorrido no fio da tarde de ontem próximo a uma favela, no bairro Bela Vista. A vítima não foi identificada oficialmente.





No bairro Henrique Jorge, um homem que ganhava a vida como cambista, foi morto, a tiros, no começo da noite desta quinta-feira, no bairro Henrique Jorge. Era conhecido entre os moradores pelo apelido de “Cambistinha”.





Interior





Seis pessoas foram assassinadas no Interior. Um dos casos ocorreu na zona rural do Município de Acaraú, onde foi localizado o corpo do jovem empresário José Jonas Vasconcelos Filho, 18. Ele havia desaparecido na última quarta-feira (20), quando saiu da cidade de Bela Cruz e foi até o vizinho Município de Marco cobra uma dívida de um cliente de sua revenda de automóveis e não foi mais encontrado.





Na manhã de ontem, o corpo dele foi encontrado com um tiro na cabeça, em um matagal no Distrito de Santa Fé. Horas depois, a Polícia prendeu o autor do crime, identificado como Ryan Neves Moreira, 18 anos. Com ele, foram encontrados cheques e outros bens da vítima.





Na cidade de Forquilha, bandidos invadiram uma residência no Sítio São Lourenço, Distrito de Rasteira, e mataram, a tiros, um homem identificado como Rogério.





Na cidade de Lavras da Mangabeira, bandidos invadiram uma residência no bairro Nova Cidade e balearam um casal, A mulher, identificada como Maria da Glória Pereira Machado, de 33 anos, conhecida por “Leleca”, morreu na hora. O marido, Aparecido Júnior de Sousa Alves, 30 anos, foi atingido por cinco tiros e levado para o hospital da cidade. Os criminosos fugiram.





Em Ibicuitinga, no Vale do Jaguaribe, ocorreu o terceiro crime em apenas três dias. Um homem identificado como “Juninho” foi assassinado, a tiros, dentro de casa, no bairro Populares.





Em Iguatu, no Centro-Sul do estado, um assassinato foi registrado também na noite desta quinta-feira. Um homem, identificado pelo apelido de “Chico Belo”, pedreiro, foi morto, a tiros, quando seguia em direção à casa de um amigo.





Em Campos Sales, um homem foi também morto na noite desta quinta-feira.





(Blog Fernando Ribeiro)