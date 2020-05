Pandemia da bala: Na última semana de maio Ceará registra uma mulher assassinada a cada 24 horas

Uma mulher assassinada a cada 24 horas. Esta é a média do número de crimes de morte vitimando mulheres registrada na última semana de maio no Ceará, mês que já contabiliza 37 casos do gênero no estado. Entre a manhã da última sexta-feira (22) e a noite desta quinta (28), sete mulheres foram mortas.





(1) O primeiro crime ocorreu na última sexta-feira (22), quando a policial penal Ana Paula Vieira de Oliveira, 29 anos, foi morta com um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto. O crime ocorreu no quilômetro 21 da BR-116, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ela trafegava em seu veículo, quando o carro apresentou uma pane de moto. A servidora foi atacada por bandidos e morta na direção do automóvel parado no acostamento da rodovia federal.





(2) Na tarde de segunda-feira (25), uma mulher, ainda não identificada, foi baleada e morta quando caminhava sozinha pela Rua do Cruzeiro, no bairro Ancuri, na Grande Messejana. O crime foi praticado por dois homens que fugiram numa motocicleta.





(3) No dia seguinte, terça-feira (26), bandidos invadiram uma casa na Comunidade do Papoco, no Distrito de Papara, em Maranguape (zona rural), e assassinaram, com vários tiros à queima-roupa, uma jovem identificada por Ívina. O crime está sob investigação.





(4) Na quarta-feira (27), durante a madrugada, uma catadora de material reciclável foi executada a tiro, no meio da rua. O assassinato de Maria Sueli de Sousa Gomes, 48 anos, aconteceu no Parque Guadalajara, distrito da Jurema, em Caucaia. A vítima era usuária de drogas e pode ter sido morta por ordem de traficantes.





(5) Também na quarta-feira (27), à noite, uma jovem foi morta, a tiros, dentro de casa, na comunidade conhecida como Carandiru, no bairro Vila União. A Polícia suspeita de um crime ligado à guerra entre as facções criminosas que atuam naquela área da Capital.





(6) Na quinta-feira (28), pela manhã, um caso de feminicídio foi registrado na cidade de Juazeiro do Norte, no Sul do estado. A dona de casa, Cícera Amaroto da Silva, 38 anos, foi assassinada, a tiros, no bairro Tiradentes, quando chegava em casa em um carro de aplicativo. O ex-companheiro dela foi preso logo depois como suspeito do crime, mas ele nega.





(7) Também nesta quinta-feira (28), à noite, por volta de 21 horas, uma jovem identificada como Thaissa Jheryka Ferreira Almeida, 27 anos, tombou morta, a tiros, na porta de casa, no Loteamento Mirante do Rio, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os assassinos fugiram numa motocicleta.





