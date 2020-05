PANDEMIA DA VIOLÊNCIA EM SOBRAL! VÍDEO

Insegurança no Centro de Sobral! Na manhã deste domingo (31), por volta das 11h26, aconteceu um roubo de motocicleta nas proximidades do posto de combustível Princesa do Norte.





Dois bandidos armados de revólver em uma motocicleta Yamaha de cor vermelha, tomaram de assalto uma Honda Biz de cor preta e placa OCD-2384. Logo após o roubo, os criminosos fugiram em rumo ignorado.

Quem souber o paradeiro do veículo, ligar para a Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.