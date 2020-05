PARABÉNS A TODOS OS TRABALHADORES!

Qualquer que seja sua profissão, função ou atividade, lembre-se que todos são necessários e fundamentais para o bom funcionamento e sucesso do local de trabalho.





Todas as pessoas tem sua importância na engrenagem do desenvolvimento e progresso do mundo em que vivemos.





Vamos aproveitar esse dia com alegria, não esquecendo que todos os obstáculos e dificuldades enfrentadas nos servem como ensinamento para melhorar e aprimorar nossas potencialidades!