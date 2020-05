PF mira desvios de recursos do combate ao coronavírus no Amapá

PF deflagra 2ª fase da Operação Virus Infectio para investigar desvio de recursos para combate à pandemia.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (29), a segunda fase da operação “Virus Infectio“.





35 agentes da PF cumpriram 9 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva em Macapá, capital do Amapá.





O objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa responsável por fraudes em licitação e corrupção.





As suspeitas são de que o grupo tenha desviado recursos públicos que seriam usados no enfrentamento da pandemia de coronavírus no Estado.





Entre as ações previstas para a operação, que conta com a participação do Ministério Público Federal (MPF), está o afastamento de uma servidora da Secretaria de Saúde do estado, informou a PF, segundo a agência EBC.





Caso confirmadas as suspeitas, os investigados responderão pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e organização criminosa, o que pode resultar em pena de até 20 anos de prisão.





(Renovamídia)