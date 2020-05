Polícia investiga assassinato de família na zona rural de Acopiara. Pai, mãe e filha foram mortos dentro de casa

A Polícia Civil deu início às investigações de tragédia familiar ocorrida no fim de semana no Município de Acopiara, na região Centro-Sul do estado (a 340Km de Fortaleza). Três pessoas de uma mesma família foram assassinadas, a tiros, dentro de casa. O crime aconteceu na noite do último sábado (2), na localidade de Sítio Freitas, na localidade de Panelas, Distrito de Quintaús, na zona rural.





O produtor rural Antônio de Ó Araújo, 54 anos; a esposa dele, Maria de Fátima Silva, 50 anos, professora da rede municipal de ensino; e a filha do casal, Graciele da Silva Araújo, 25, foram mortos dentro de casa, por dois homens.





No fim da tarde deste domingo (3), no cemitério da cidade de Acopiara, os mortos foram sepultados. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o velório contou com a presença de poucas pessoas, entre amigos e familiares. Além do sentimento de dor, eles buscavam respostas para o bárbaro crime.





“Todos viviam para o trabalho, era uma professora querida, uma família evangélica, sem inimigos e tudo isso foi uma grande surpresa, uma coisa triste que ninguém entende”, disse a professora Débora Albuquerque. “O nosso sentimento é de muita dor”.





Bendito do Ó, irmão de Antônio Araújo, expressou o mesmo desejo de justiça. “A família e a cidade toda está em transtorno, quem nos conhece sabe que não temos nenhuma inimizade. Foi uma surpresa muito grande, a gente não vive de confusão. Nunca ele falou nada para mim sobre algum problema ou ameaça, e todos os dias pela manhã a gente se encontrava com papai para tirar o leite das vacas. É uma dor forte e só esperamos justiça”.





Consternada, a empresária Luíza Rufino, amiga da família, confirmou a versão dos familiares e disse que os três não possuíam inimigos. “Perdemos uma grande família. Eram pessoas do bem, trabalhadoras”, lamentou.





Investigação





O delegado plantonista de Iguatu, Glaube Ferreira, classificou o crime como tragédia e explicou que o delegado titular de Polícia Civil de Acopiara, Rodrigo Silva, vai investigar os crimes a partir desta segunda-feira (04). De acordo com testemunhas, dois homens chegaram em uma motocicleta que ficou estacionada um pouco antes da casa. “As vítimas foram mortas dentro de casa”, confirmou o delegado. “Havia uma criança, filha de Graciele Araújo, mas não foi atingida”.





No momento do crime, o marido de Graciele estava no quintal e contou para a polícia que correu na hora dos disparos. Ele não quis falar com a imprensa.





Cápsulas calibre 38 foram encontradas no local do crime. Antônio do Ó e Maria de Fátima Silva sofreram três tiros na cabeça, cada. “A gente não acredita em tentativa de assalto e nem há relação com tráfico de droga, mas estamos investigando um caso de um assalto que o produtor rural sofreu há algum tempo e parece que havia reconhecido um dos criminosos”.





(Blog Fernando Ribeiro)