Polícias Civil e Militar capturam envolvidos com o tráfico de drogas em Massapê

Uma ação conjunta da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Massapê, em parceria com policiais militares do Comando Tático Rural (Cotar), resultou na prisão de um homem de 23 anos e na apreensão de um adolescente. As capturas aconteceram nesta quinta-feira (30), após investigações sobre o comércio de drogas na região de Massapê, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14). O flagrante resultou na apreensão de revólveres, munições, carregadores de pistola, drogas e objetos utilizados nas ações criminosas.





A ocorrência iniciou quando policiais militares especializados receberam a informação da Polícia Civil sobre toda a logística envolvendo a ação. Com isso, as equipes do Cotar chegaram a um endereço situado na Travessa Boa Viagem, em Massapê. O primeiro a ser capturado pela composição foi o adolescente de 16 anos, sem antecedentes criminais. Ao ser questionado sobre a existência de drogas e armas o menor entregou aos agentes os entorpecentes e outros objetos utilizados em práticas criminosas.





Durante as diligências, a Polícia capturou um comparsa do menor, identificado como Lucas Nascimento Arcanjo (23), vulgo “Lukinha”, com antecedentes criminais por roubo, lesão corporal, posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas. Com ele, foram encontrados carregadores de pistolas e munições.





Ao todo, na ação foram apreendidos: dois revólveres, quatro carregadores de pistola de calibre .380 e .32, 30 munições de diversos calibres, dois rádios de comunicação, dois aparelhos celulares, 129 pedras de crack, 67 gramas de cocaína e duas balanças de precisão. Diante dos fatos, o adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma fogo. Já o adulto foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil segue investigando o caso.





Denúncias





A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) ressalta que a população pode ajudar no trabalho policial repassando informações que levem à captura dos demais envolvidos nas ações criminosas. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3643-1026, da Delegacia Municipal de Massapê, ou ainda pelo (88) 99866-6960, que é o WhatsApp da unidade, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e anonimato são garantidos. A Delegacia Municipal de Massapê segue com as investigações sobre o envolvimento de suspeitos em práticas ilícitas.





(Polícia Civil CE)