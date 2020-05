Presidente do STJ não vê ‘crise institucional’ com decisões judiciais sendo cumpridas

O ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não vê “crise institucional”, tampouco “desafio à Justiça”, nos desabafos do presidente Jair Bolsonaro contra decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), em especial no veto à sua primeira escolha para dirigir a Polícia Federal. Para ele, tudo deve ficar limitado aos desabafos: “O importante”, disse, “é que as decisões judiciais têm sido cumpridas”.





A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.





O presidente do STJ disse que haveria impasse institucional se as decisões da Justiça não fossem cumpridas. “Mas não é o caso”, disse.





À Rádio Bandeirantes, Noronha advertiu que a desobediência a decisões da Justiça seria grave e levaria o Congresso a tomar decisões extremas.





Noronha considera que muito desse barulho é de gente pouco habituada à democracia, mas isso, necessariamente, não a coloca em risco.





Para o ministro, “o Brasil vive no esplendor democrático” e as manifestações são livres, exceto quando atentam contra as instituições.





