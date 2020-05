Quase 24 mil carros são abordados e 12 pessoas autuadas nos primeiros dias de lockdown em Fortaleza

Os agentes de segurança atenderam a 545 ocorrências de descumprimento do decreto de isolamento social rígido.

Os agentes de segurança do Estado abordaram quase 24 mil veículos e autuaram 12 pessoas durante os primeiros dias de lockdown em Fortaleza, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Foram 545 ocorrências de descumprimento ao decreto de isolamento social rídigo, que começou a valer na última sexta-feira (8).





Os policiais atenderam a 545 casos de descumprimento do lockdown entre as 19h de quinta-feira (7) e as 8h de segunda-feira (11), ainda segundo o levantamento da secretaria. Foram 330 casos de aglomerações de pessoas, 132 comércios não essenciais abertos irregularmente e 33 acionamentos por pessoas que descumpriram alguma norma do decreto.





Feiras livres continuaram acontecendo no último fim de semana, formando aglomerações.





Anunciados na última terça-feira (5), os decretos estadual e municipal proíbem a circulação de pessoas em locais públicos e vedam o funcionamento de serviços não essenciais na capital valem até o dia 20 de maio. As medidas visam diminuir a transmissão do novo coronavírus.





As abordagens a veículos realizadas em blitze e em barreiras fixas, nas quais os motoristas foram orientados a voltar para suas casas em caso de deslocamento não justificado. Das 12 autuações, além do descumprimento ao lockdown, algumas pessoas foram identificadas como suspeitas de crimes como roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo.





Ainda de acordo com a SSPDS, também houve autuações por perturbação do sossego alheio, embriaguez ao volante e desacato.





As estatísticas foram geradas pelo Gabinete de Gestão de Eventos Complexos, instalado na sede da SSPDS. A população deve contribuir com denúncias, de sigilo garantido, repassadas aos número 190.





O Ceará tem 16.774 casos confirmados de Covid-19 e 1.153 mortes pela doença, segundo a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde, divulgados as 9h19 desta segunda-feira (11).





Em Fortaleza, cidade com o maior registro, são 11.606 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 e 872 óbitos pela doença.





(DN)