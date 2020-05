Queda do avião causa comoção em Sobral e no Piauí

Dois médicos uma enfermeira e o piloto morreram no acidente em São Benedito.



O Corpo de Bombeiros identificou as quatro vítimas da queda de um avião de pequeno porte, na noite dessa sexta-feira (15), no município de São Benedito, no Norte do Ceará. São dois médicos, uma enfermeira e o piloto.

Dr. Pedro Menezes





Um dos médicos, Pedro José Ferreira de Meneses, era do município piauiense de Campo Maior, a 81 quilômetros de Teresina, mas trabalhava no Hospital Regional de Sobral, no Norte do Ceará.





Segundo familiares, Pedro José foi infectado pelo coronavírus durante o tratamento de pacientes. Como o quadro de saúde piorou, ele teria pedido à família para seguir com o tratamento em Teresina.





As outras vítimas são o médico Carlo Victor Rodrigues, uma enfermeira até agora identificada pelo nome de Samara e o piloto Paulo César Magalhães Costa.



