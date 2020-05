Santa Casa de Misericórdia de Sobral recebe doação de cestas básicas da empresa DFA Distribuidora Nestlé

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) recebeu na segunda-feira (04/05) cestas básicas doadas pela empresa DFA Distribuidora Nestlé. O ato é uma iniciativa solidária que visa ajudar famílias em meio à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Ao todo, 30 funcionários dos diversos setores da instituição foram beneficiados com as cestas por meio de sorteio.





De acordo com Gerluza Sousa, coordenadora do RH da DFA Distribuidora Nestlé, o ato visa homenagear todos os profissionais que trabalham no Hospital, além de ser uma forma de demonstrar o comprometimento da empresa em ajudar vidas: “Estamos aqui em prol da solidariedade, uma forma de ajudar nesse momento tão difícil que estamos passando. Entregamos de coração a todos que nesse momento estão precisando”, enfatiza.





Ana Helena Vasconcelos, coordenadora do setor de Responsabilidade Social da instituição, garante que atos solidários como o realizado pela DFA Distribuidora Nestlé são essenciais e bem-vindos, principalmente na atual situação que vivemos: “É com imenso carinho que recebemos e distribuímos as cestas básicas aos funcionários do Hospital que estão ajudando a combater a Covid-19. Ter esse reconhecimento da empresa, e também do profissional é essencial para recarregar as forças e continuarmos na luta”, ressalta.