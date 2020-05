Suspeito de roubar farmácia é preso pela Polícia Civil com auxílio do reconhecimento facial

O uso da tecnologia no combate à criminalidade tem se mostrado cada vez mais eficaz. Entre as inovações empregadas pelas forças de segurança do Estado está o Portal de Comando Avançado (PCA), aplicativo desenvolvido pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC). Um exemplo do uso da ferramenta aconteceu, nessa terça-feira (28), quando policiais civis do 7º Distrito Policial (DP) obtiveram êxito em uma ação realizada para capturar o suspeito de roubar uma farmácia situada no bairro Carlito Pamplona, na Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4).





Ronald Keuly Falcão de Oliveira (18) foi capturado a partir de investigações realizadas por policiais civis do 7º DP. A atuação dos agentes de segurança teve início logo que chegou ao conhecimento da equipe uma ocorrência de roubo contra uma farmácia, na última segunda-feira (27). Imagens do sistema de segurança do estabelecimento foram verificadas pela equipe, que conseguiu identificar o indivíduo como suspeito de ter realizado o ato criminoso no mesmo local, no dia 1º de abril.





Com o que foi observado, chegou-se à identificação do suspeito e, a partir daí, foi organizado o trabalho de buscas pela região. Ronaldy Keuly foi encontrado em casa e passou pelo procedimento de reconhecimento facial do Portal de Comando Avançado (PCA). O cruzamento entre a foto do suspeito com o banco de imagens cadastrado na ferramenta foi conclusivo para confirmar a identidade do homem. Logo, os investigadores certificaram se tratar do mesmo homem que aparecia nas imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento nas duas ocasiões.





Na casa do suspeito, os policiais civis revistaram o local e encontraram um simulacro de pistola, objeto que indica ter sido o mesmo utilizado nas ações criminosas. Com base no que foi apreendido e no resultado da consulta no PCA, foi dada voz de prisão ao suspeito. Ronald, que tinha passagens pela Polícia quando menor, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante por roubo.

Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações na região repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (85) 3101-2232, do 7º Distrito Policial (DP), ou pelo WhatsApp da unidade: (85) 98541-8614. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil CE)