Tocantins decreta lockdown e bloqueia mais de 30 cidades

Tocantins decretou confinamento total, bloqueando mais de 30 cidades a partir de amanhã.

O governo do Tocantins decretou “lockdown”, isto é, confinamento total, em mais de 30 municípios do estado. A lista não inclui a capital Palmas.





A medida entra em vigor neste sábado (16), às 18h, e durará por sete dias.





O número de mortes causadas pelo novo coronavírus tem crescido na região, assim como a ocupação de leitos de UTI.





As ruas serão fiscalizadas pela Vigilância Sanitária e pela Polícia Militar do Tocantins, que contarão com o apoio do Corpo de Bombeiros, da Secretaria Estadual de Segurança Pública e do Detran.





O descumprimento das regras do decreto será passível de responsabilização pela Lei 6.437, de agosto de 1977, e o artigo 268 do Código Penal.





A legislação cita a possibilidade de pagamento de multas até a prisão do infrator por um ano para quem descumprir as regras do lockdown, destaca o portal UOL.





Confira a lista de municípios onde o lockdown será decretado:





-Ananás

-Angico

-Aragominas

-Araguaína

-Araguatins

-Augustinópolis

-Axixá do Tocantins

-Buriti do Tocantins

-Cachoeirinha

-Cariri do Tocantins

-Carrasco Bonito

-Colinas do Tocantins

-Darcinópolis

-Esperantina

-Guaraí

-Itaguatins

-Luzinópolis

-Maurilândia do Tocantins

-Nazaré

-Nova Olinda

-Palmeiras do Tocantins

-Praia Norte

-Riachinho

-Sampaio

-Santa Terezinha do Tocantins

-São Bento do Tocantins

-São Miguel do Tocantins

-São Sebastião do Tocantins

-Sítio Novo do Tocantins

-Tocantinópolis

-Wanderlândia

-Xambioá





(Renovamídia)