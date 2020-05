Toffoli derruba censura de texto sobre o 31 de março de 1964

“O Movimento de 1964 é um marco para a democracia brasileira”, dizia texto censurado pelo TRF-5.

Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou, nesta terça-feira (5), uma decisão TRF-5 que retirou da internet texto pu blicado pelo Ministério da Defesa.





O conteúdo censurado afirmava que o dia 31 de março de 1964 foi um movimento que representou um “marco para a democracia” do Brasil.





A “ordem do dia” foi publicada no final de março deste ano e assinada pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e pelos comandantes da Marinha, Ilques Barbosa Junior; do Exército, Edson Pujol; e da Aeronáutica, Antonio Bermudez.





Um trecho do texto dizia:





“O Movimento de 1964 é um marco para a democracia brasileira. O Brasil reagiu com determinação às ameaças que se formavam àquela época.”





Em sua decisão, o presidente do STF afirmou que não cabe ao Judiciário decidir o conteúdo dos textos publicados pela Defesa, nem sobre como deve ser tratado um evento histórico.





Toffoli classificou a exclusão da publicação como uma “verdadeira censura”:





“Não cabe ao Poder Judiciário decidir o que pode ou não constar em uma ordem do dia, ou mesmo qual a qualificação histórica sobre determinado período do passado, substituindo-se aos historiadores nesse mister e, no presente caso, aos legítimos gestores do Ministério da Defesa, para redigir, segundo a compreensão que esposam, os termos de uma simples ordem do dia, incidindo em verdadeira censura acerca de um texto editado por Ministro de Estado e Chefes Militares.”





(Renvamidia)