TRF-4 mantém pena de 17 anos contra Lula por sítio

Em sessão virtual, a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), decidiu pela manutenção da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio de Atibaia. Ela havia sido sentenciado a 17 anos de prisão.



Os desembargadores negaram, por unanimidade, todos os recursos apresentados pela defesa do ex-presidente. Em um dos recursos, a defesa pedia a suspensão do julgamento virtual com base no depoimento do ex-ministro Sergio Moro para a Polícia Federal. Eles argumentaram que as informações dadas por Moro são um novo acontecimento que tem relação com o processo contra o petista.



Na mesma sessão, os desembargadores também negaram o pedido para cancelar o julgamento virtual. Os advogados queriam que o julgamento acontecesse presencialmente, para que a defesa pudesse participar. As sessões virtuais são apenas para os desembargadores depositarem seus votos.



– Vamos esperar a publicação dos votos e decidir o recuso que apresentaremos contra essa condenação injusta – disse Cristiano Zanin Martins, advogado de Lula.

(Pleno News)